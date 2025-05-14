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BŞEÜ'de Türk-Macar İlişkileri Konferansı Gerçekleştirildi

BŞEÜ'de Türk-Macar İlişkileri Konferansı Gerçekleştirildi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türk-Macar İlişkileri ve Hun-Türk Kurultayı konulu uluslararası konferansa ev sahipliği yaptı. Konferansta, Türk-Macar ilişkileri ve tarihsel bağlar ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), uluslararası akademik iş birlikleri ve kültürel etkileşimler kapsamında 'Türk-Macar İlişkileri ve Hun-Türk Kurultayı' başlıklı konferans ev sahipliği yaptı.

'Türk-Macar İlişkileri ve Hun-Türk Kurultayı' başlıklı konferans, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Türk-Macar Turan Vakfı Başkanı Andrs Zsolt Br, Üniversiteyi ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi ve Türk-Macar ilişkileri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı tarafından makamında kabul edilen Br, görüşmenin ardından düzenlenen konferansta konuşmacı olarak yer aldı.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Vali Vekili Akgün Corav, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, akademik personeller ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Taner Bilgin yaptı.

Konferansta, tarihsel bağları yüzyıllar öncesine dayanan Türk ve Macar halkları arasındaki kültürel, diplomatik ve akademik ilişkiler ele alındı. Br, özellikle Hun-Türk tarihsel mirasının günümüz ilişkilerine etkisi üzerine yaptığı değerlendirmelerle katılımcılara farklı bir bakış açısı sundu.

Program sonunda, katkılarından dolayı Türk-Macar Turan Vakfı Başkanı Andrs Zsolt Br'ya Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Kurban tarafından hediye takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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