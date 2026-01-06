Brezilya federal polisi, hapisteki eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun hastaneye kaldırıldığını yalanladı

Brezilya federal polisi, hapisteki eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun düşerek kafasını çarpmasının ardından muayene edildiğini belirterek, hastaneye kaldırılmadığını açıkladı.

Brezilya federal polisi, hapisteki eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun düşerek kafasını çarpmasının ardından, hastaneye kaldırıldığı yönünde açıklama yapan Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro'yu yalanladı. Federal polis, hastane sevklerinin sadece Yüksek Mahkeme'nin onayı ile yapıldığını belirterek, Bolsonaro'ya sabah ilk tıbbi müdahalenin yapıldığını ve doktorun "hafif yaralanmalar" tespit ederek hastaneye yatırılmasına gerek görmediğini açıkladı.

Michelle Bolsonaro, daha önce yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun düşerek yaralanması sonrası hastaneye kaldırıldığı belirterek, "Hastaneye gidiyoruz. Sevgilim muayene olacak" ifadelerini kullanmıştı. Michelle Bolsonaro, daha sonra yaptığı açıklamada, "(Yüksek Mahkeme) Yargıcı Alexandre de Moraes'in onayını bekliyoruz" dedi.

Öte yandan Bolsonaro, geçtiğimiz sene aralık ayında fıtık ve hıçkırık tedavisi için bir dizi tıbbi işlem geçirmiş, 1 Ocak'ta hastaneden taburcu edilerek başkent Brasilia'daki cezaevine geri götürülmüştü. Bolsonaro, 2022 devlet başkanlığı seçimlerini kaybettikten sonra darbe planlamak suçundan 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. - BRASILIA