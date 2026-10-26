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Brezilya'da ikinci tur başkanlık seçimini Lula da Silva yüzde 51,79 oyla kazandı

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Brezilya'da ikinci turu yapılan devlet başkanlığı seçimini mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 51,79 oyla kazandı. Rakibi Flvio Bolsonaro yüzde 48,21 oyda kalırken, Lula da Silva'nın destekçileri Sao Paulo'da kutlama yaptı.

Brezilya'da ikinci turu yapılan başkanlık seçimini ülkenin mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva kazandı.

Brezilya'da ikinci turu yapılan devlet başkanlığı seçiminin galibi belli oldu. Ülkenin resmi haber ajansı Agencia Brasil'in duyurduğu sonuçlara göre; oyların yüzde 99,99'u sayıldı. Brezilya'nın mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva oyların yüzde 51,79'unu alarak bir dönem daha görev yapmaya hak kazanırken, rakibi eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flvio Bolsonaro ise yüzde 48,21'lik oy oranında kaldı. Brezilya basını, siyasi hayatında dördüncü kez bu göreve seçilen Lula da Silva'nın destekçilerinin Sao Paulo sokaklarında kutlamalar yaptığını bildirdi.

İlk turu Flvio Bolsonaro kazanmıştı

Brezilya'da halk, 4 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçimleri kapsamında sandık başına gitmişti. Ekonomik endişeler, yolsuzluk tartışmaları ve ABD'nin seçim sürecine müdahale ettiği yönündeki suçlamaların gölgesinde yapılan seçimlerin ilk turunu oyların yüzde 47,03'ünü alan Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flvio Bolsonaro kazanmıştı. Mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 45,16'lık oyla ikinci olurken, hiçbir adayın geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kalmıştı.

Seçim anketleri, dün yapılan ikinci tur oylamasının bıçak sırtı geçeceğini göstermişti. Uzmanlar sonucu kararsızlar ile sandığa gitmeyen seçmenlerin belirleyeceği yorumunda bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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