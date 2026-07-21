Kaymakam Topsakaloğlu, Tekeli Jandarma Sosyal Tesisleri inşaatını inceledi
Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, yapımı devam eden Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığı Sosyal Tesisleri inşaatında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan kaymakam, projenin takvimine uygun tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.
Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, yapımı devam eden Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığı Sosyal Tesisleri inşaatında incelemelerde bulundu.
İnşaat alanını gezen Kaymakam Topsakaloğlu, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Projenin mevcut durumu, inşaatın ilerleyişi ve planlanan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Topsakaloğlu, çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.
Sosyal tesislerin tamamlanmasıyla birlikte jandarma personelinin sosyal yaşamına önemli katkı sağlanacağını belirten Topsakaloğlu, projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.
İnceleme ziyaretine Bozyazı İlçe Jandarma Komutan Vekili Musa Tugantay da eşlik etti. - MERSİN