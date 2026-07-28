Haberler

Bozyazı'da orman yangını tedbirleri toplantısı

Bozyazı'da orman yangını tedbirleri toplantısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği koordinasyon toplantısı, Kaymakam Dr. Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, yangınların önlenmesi, kurumlar arası koordinasyon, hızlı müdahale ve vatandaş bilinçlendirme konuları ele alındı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Bozyazı Kaymakamı Dr. Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında, Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya ilgili kurum amirleri ile mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda, orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, yangınlara hızlı ve etkin müdahale yöntemleri ile vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

Ormanların korunmasının yalnızca kamu kurumlarının değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu belirten Kaymakam Topsakaloğlu, yangınların önlenmesi ve yangınlara karşı etkin mücadelede koordinasyonun büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu! Dünyanın en değerli şirketi değişti

Milyarlarca dolar buhar oldu! Teknoloji dünyası sarsıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler

Bu bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
Sahte hakimden pişkin savunma

Sahte hakimden pişkin savunma! Evinden çıkanlara bakın
Selçuk İnan'dan yıldız futbolcusuna tepki: Kimse Kocaelispor'dan büyük değildir

Yıldız futbolcusuna sert tepki: Kimse Kocaelispor'dan büyük değildir
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor

Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı

Herkes alacak cinayeti sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

"Aşkım, sevdam" dediği kentte 4 başkana rozet takacak

Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosu değişiyor

Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosuyla ilgili sürpriz karar