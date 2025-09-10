Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'nin Kapatılmasına Vatandaşlar ve Sağlık Emekçilerinden Tepki

(İZMİR) – İzmir'de sağlık çalışanları, eczacılar ve vatandaşlar, Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'nin kapatılmasına karşı hastane önünde basın açıklaması yaptı. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, "Hastanenin yıkılmadan yenilenmesi gerekir, hizmet burada aksatılamaz" dedi.

İzmir Birlik Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanları, eczacılar ve hastaneden hizmet alan vatandaşlar, Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'nin kapatılmasına karşı hastane önünde "Hastaneme dokunma" başlığıyla açıklama yaptı.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, yaptığı açıklamada, 1995'te hizmete giren Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'nin, 2012'de depreme dayanıksız olduğunun söylendiğini belirterek, "17 yıl sonra bir hastanenin yıkımının gündeme gelmesi gerçekten üzücü ve düşündürücü. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski sigorta hastanesi, Buca Devlet Hastanesi'nin devamı niteliği yapılmış olan bir hastane. Bu hastane zamanında Ege Bölgesi'ne hizmet veren bir hastaneydi. Gerçekten Yeşilyurt Devlet Hastanesi'yle birlikte bu bölgenin yükünü alan bir hastaneydi. Ne hikmetse şu an itibarıyla İzmir ilinde depreme dayanıksız gerekçesiyle yıkılması ilk sırada olan bir hastane. Bu hastaneye gelene kadar 12 devlet hastanemiz şu an İzmir'de depreme dayanıksız. Bu hastanelerden ilk yıkılacak olan da Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi. Şehir Hastanesi'nin yapımıyla birlikte taşınacağı dile getirilmişti. Bugünlerde de yıkımı gündeme geldi. Daha önce İzmir'de yenilenen Bornova Devlet Hastanemiz var. Bornova Devlet Hastanesi'nde hizmet devam ettiği hatta konteynerlerde hizmet devam ederken hastane yeniden yapıldı" dedi.

"En az 5 yıl bu hastanede hizmet verilemeyecek"

Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'nin proje ihalesinin 2025 yılı Haziran ayında yapıldığını ve proje süresinin bir yıl olduğunu hatırlatan Doğruyol, "Proje ihalesini alan şirket diyor ki 'Hastaneyi tümden yıkmadan etüt çalışmalarını biz yapamayız.' Tüm dünyada, tüm Türkiye'de etüt çalışmaları, binalar yıkılmadan yapılabiliyorken ya da arsalardan yapılabiliyorken sonuçta sizin hastane tümden yıkaraktan bu çalışmayı yapmanızın altındaki gerçek ne? Bunu sormak istiyoruz. Bu gerçek Şehir Hastanesi'ne para kazandırma tercihi mi ya da bu bölgede bulunan bazı özel hastanelere rant sağlama gerçeği mi? Bizim derdimiz sivil toplum kuruluşu olarak hem vatandaşın menfaatlerini koruya hem de çalışanların menfaatlerini koruyabilmek. Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'nin biz iddia ediyoruz; bugün proje ihalesini yaptınızda en az 5 yıl bu hastanede hizmet verilemeyecek ve kurumsal hafıza yok olacak" diye konuştu.

"Bu hastane blok blok yapılabilir"

Hastanenin hizmete devam ederken etap etap yenilenebileceğini vurgulayan Doğruyol, şunları söyledi:

"Uygun görülen hizmetler bu hastanede verilmeye devam etmesi lazım. Siz bu hizmetleri vermemek için direniyorsunuz bunun sebebi nedir? Valiliğimizin de İzmir İl Sağlık Müdürlüğümüzün de bu hastane hizmete devam ederken bu hastanenin yapılması bir şekilde sağlamaları lazım. Bizim önerimiz en iyi öneri. Bu hastane blok blok yapılabilir. Yeni yapılan blokda hizmet devam ederken diğer bloklar da yapılabilir. İzmir Eğitim Diş Hastanesi'nin acilen boşaltılma kararı var. Millet kelle koltukta hastanenin içerisine girip hizmet ediyorlar. O hastaneye öncelik değil Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yenilenmesi öncelik. Elbette depreme dayanıksız olan hastaneler yıkılacak, yenilenecek. Zaten İzmir ili sağlık yatırımları konusunda en yatırımın az olduğu illerimizden biri. Sağlık yatırımları kosunda İzmir ili üvey evlat muamelesini görüyor. Şehir Hastanesi'ne buradan vatandaşın oraya gitmesi bu trafikte en az iki saat. Bu vatandaşa bir eziyettir. Sağlık hizmetleri sunumu en iyi verilebileceği yer. Vatandaşın evine en yakın yerden aldığı hizmettir. Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yıkılmadan yenilenmesi gerekir. Hizmet burada aksatılamaz, aksatılmamalı. Yeşilyurt Devlet Hastanesi şu an yüzde 100 kapasitede çalışıyor. Yeşilyurt Devlet Hastanesi yüzde 100 kapasiteyle çalışırken yarın kış gelecek, milletin hastalığı daha da artacak. Oradaki vatandaşlar hizmet alamayacak. En azından burada bazı hizmetlerin verilmesi gerekir. Grip olan, enfeksiyon olan bir vatandaşı Bozyaka'dan Şehir Hastanesine yönlendirmek kadar abes bir durum olamaz. Hem personel arkadaşlarımızın menfaatleri için hem de vatandaşlarımızın daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'nde poliklinik hizmetleri başta olmak üzere bazı hizmetlerin kesinlikle ve kesinlikle devam etmesi gerekmektedir."

"Kapatılmasını istemiyoruz"

Sağlık kontrollerine Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'nde devam ettiğini belirten Gülhan Timur isimli vatandaş, "Kontrollerimi burada yaptırıyorum. Bu hastanede aldığım hizmeti hiçbir hastanede alamıyorum. Vatandaş olarak kapatılmasını istemiyoruz" dedi.

"İzmir'in güneyinde yaşayanların sorunu"

Balçova ilçesinde eczanesi olduğunu belirten eczacı Kürşat Çetin ise "Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'nin İzmir için olduğu kadar İzmir'in güneyi için çok daha önemli bir hastane. Benim eczanem Balçova'da. Balçova yakınındaki 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi artık Balçova'ya, Narlıdere'ye, Güzelbahçe hizmet veremiyor. Hastalarımızın birçoğunu biz buraya gönderiyoruz. Buraya geliyorlar ki hizmet alabilsinler. O bölgede alamadıkları hizmeti buradan alabilsinler. Bu civardaki eczacıların sorunu değil sadece. Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'nin kapatılması İzmir'in güneyindeki eczanelerin birçoğunun ve İzmir'in güneyinde yaşayanların sorunu. Bugün İzmir'in güneyinde sağlıklı hizmet verebilen Urla Devlet Hastanesi dışında maalesef hastane kalmadı. O yüzden bu hastanenin kapatılmaması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

"Hastanemize dokunmayın"

Funda Özdemir isimli vatandaş da "Bir vatandaş olarak bu hastaneye 15 dakika içinde gelen biri olarak Şehir Hastanelerine mecbur bırakılmak istemiyorum. En geç yarım saat içinde gelebileceğimiz bir yeri bize çok görmesinler. 'Sağlık haktır' diyorum ve hakkımızı aramak için buradayım. Hastanemize dokunmayın" ifadelerini kullandı.