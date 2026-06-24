Bozüyük'te Hafızlık Kur'an Kursu öğreticisi Türkiye finaline katılma başarısı elde etti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kadın Personeller Arası 11. Hafızlık Yarışması'na katılan Bozüyük Yeşilkent Kumralabdal Hafızlık Kur'an Kursu öğreticisi Elif Zorlu, önemli bir başarıya imza attı.

Yarışmanın 6. Bölge Finali'nde birinci olan Elif Zorlu, Eylül ayında Karaman'da gerçekleştirilecek Kadın Hafızlık Türkiye Finali'ne katılmaya hak kazandı. Başarısından dolayı Kur'an Kursu Öğreticisi Elif Zorlu'yu tebrik eden Bozüyük Müftüsü Kemal Arpacı, kendisine hediye takdim ederek başarılarının devamını diledi. Müftü Arpacı, hafızlık geleneğinin yaşatılmasına katkı sunan Kur'an kursu öğreticilerinin elde ettiği başarıların büyük bir gurur vesilesi olduğunu ifade etti.

Bozüyük Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge birincisi olan Elif Zorlu'ya Türkiye Finali'nde başarı dilekleri iletilirken, elde edilen başarının ilçe adına sevindirici olduğu vurgulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı