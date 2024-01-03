Şırnak şehidi Davut Halıcı'nın annesi Hatice Halıcı vefat etti
Şırnak'ta 15 Kasım 1989 yılında şehit olan Davut Halıcı'nın annesi Hatice Halıcı, 90 yaşında hayatını kaybetti. Hatice Halıcı'nın cenazesi Ertuğrulgazi Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Erikli köyünde defnedildi. Cenazeye, Halıcı'nın ailesi, akrabaları, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.
15 Kasım 1989 yılında Şırnak'ta şehit olan Davut Halıcı'nın annesi Hatice Halıcı vefat etti.
90 yaşında hayatını kaybeden Hatice Halıcı'nın cenazesi Ertuğrulgazi Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Erikli köyünde defnedildi. Cenazeye, Halıcı'nın ailesi, akrabaları, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİLECİK