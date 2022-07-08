Bozüyük'te protokol ve vatandaşlar arefe gününde bayramlaştı

Bozüyük'te Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Yeni Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen bayramlaşma programına İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Bkm. Yüzbaşı Hamdi Ferhat İnanç, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Mustafa Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı. Törende protokol üyeleri bayram tebriklerini kabul ederek herkesin bayramını kutladılar. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel