Bozüyük'te Muharrem Ayı Etkinliği: Aşure Günü

Muharrem ayı nedeniyle Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2. etap toplu konutlar sitesi (TOKİ) sakinleri tarafından Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

Mehteran ekibinin gösterileriyle başlanan etkinlik, duaların edilmesinin ardından gelen konuklara aşure ikramında bulunuldu. Site yönetiminden Ahmet Kınık; "Komşuluk ilişkilerimizi güçlendirmek amaçlı yapmış olduğumuz sosyal ve kültürel etkinliklerimiz ile şu bereketli Muharrem ayımızın aşure günümüzde tüm site sakinlerine ve Bozüyük esnafımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK