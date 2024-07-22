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Bozüyük'te Muharrem Ayı Etkinliği: Aşure Günü

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2. etap toplu konutlar sitesi (TOKİ) sakinleri tarafından Muharrem ayı nedeniyle Aşure Günü etkinliği düzenlendi. Mehteran ekibinin gösterileriyle başlayan etkinlikte, konuklara aşure ikramı yapıldı.

Muharrem ayı nedeniyle Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2. etap toplu konutlar sitesi (TOKİ) sakinleri tarafından Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

Mehteran ekibinin gösterileriyle başlanan etkinlik, duaların edilmesinin ardından gelen konuklara aşure ikramında bulunuldu. Site yönetiminden Ahmet Kınık; "Komşuluk ilişkilerimizi güçlendirmek amaçlı yapmış olduğumuz sosyal ve kültürel etkinliklerimiz ile şu bereketli Muharrem ayımızın aşure günümüzde tüm site sakinlerine ve Bozüyük esnafımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muharrem Ayı Bozüyük Bilecik Yerel Haberler

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