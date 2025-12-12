Bozüyük'te şiddetle mücadele bilgilendirmesi

Bozüyük'te Kadına Şiddetle Mücadele kapsamında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Bozüyük'te düzenlenen bilgilendirme çalışmasına Bozüyük Kaymakam Adem Öztürk de katıldı. Etkinlikte vatandaşlara 183 İhbar Hattı, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması ve 112 Acil Durum Hattı hakkında bilgilendirme yapıldı. Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)'in kullanımı uygulamalı olarak anlatılırken, şiddetle mücadelede acil başvuru mekanizmalarına dikkat çekildi. - BİLECİK