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Bozüyük'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerinde Başarı Belgeleri Töreni Düzenlendi

Bozüyük'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerinde Başarı Belgeleri Töreni Düzenlendi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde görev alan 75 öğretmen ve çalışan, başarı belgeleriyle ödüllendirildi. Törene Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve diğer yetkililer katıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde görev alan öğretmenler ve çalışanlar başarı belgeleriyle ödüllendirildi.

Bozüyük Halk Eğitim Merkezinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası boyunca gerçekleştirilen 16 etkinliğin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen 75 öğretmen ve çalışan, düzenlenen törende başarı belgelerini aldı. Ödül takdimi, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk tarafından gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Adem Öztürk ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam, Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticileri ve davetliler katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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