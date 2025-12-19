Haberler

Bilecik'te genç basketbolculardan il birinciliği
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Kumral Abdal Anadolu Lisesi genç basketbol takımı il birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Kaymakam Adem Öztürk, başarı belgelerini okulun öğretmen ve sporcularına takdim etti.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Okul Sporları Genç Erkekler Basketbol İl Birincisi olan Kumral Abdal Anadolu Lisesi öğretmen ve sporcularını makamında kabul etti. Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya'nın da katıldığı programda, il birinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza atan okulun öğretmen ve sporcularına başarı belgeleri takdim edildi.

Kaymakam Adem Öztürk, "İlimizi ve ilçemizi başarıyla temsil eden öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Sporla yetişen gençlerimizin her alanda başarılı olacağına inanıyorum" dedi. - BİLECİK

title