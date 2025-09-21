Haberler

Bozüyük'te Gazilere Ziyaret

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi, gaziler Turgay Bahçelik ve Şuayip Gürlek ile ailelerini ziyaret ederek ihtiyaçlarını dinledi ve dayanışma mesajı verdi.

Bozüyük'te ikamet eden Gazi Turgay Bahçelik ve ailesi ile Gazi Şuayip Gürlek ve ailesi, Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ziyaret edildi. Ziyarette gaziler ve aileleriyle sohbet edilerek ihtiyaç ve talepleri dinlendi. Program kapsamında gazilerin aileleriyle birlikte vakit geçirilerek destek ve dayanışma mesajı verildi.

Gerçekleştirilen ziyarete Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk de katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
