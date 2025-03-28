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Bozüyük'te 4. sınıf öğrencilerinden şehit ailelerine ve gazilere duygulandıran mektup

Bozüyük'te 4. sınıf öğrencilerinden şehit ailelerine ve gazilere duygulandıran mektup
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Bilecik Bozüyük Atatürk İlkokulu 4. sınıfta okuyan öğrenciler, şehit ailelerine ve gazilere mektup yazdılar.

Bilecik Bozüyük Atatürk İlkokulu 4. sınıfta okuyan öğrenciler, şehit ailelerine ve gazilere mektup yazdılar.

Yazdıkları duygu yüklü 30 mektubu şehit ailelerine ve gazilere ulaştırılması için Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal'a teslim ettiler. Öğrencilerin yazdıkları mektuplardan dolayı çok duygulandığını belirten Dernek Başkanı İsmail Topal: "Atatürk İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerinin yazdıkları mektuplar bizleri çok duygulandırdı. Küçük öğrencilerimizin şehitlerimiz ve gazilerimize yazdıkları 30 mektup gerçekten hepsi birbirinden değerli. Hepsinin gözündeki ışığı gördük. Hepsi şehit ve gazi anlamını biliyorlar. Okulunun ismi gibi Atatürk' ün izinde olan gençlerimizi bizle buluşturan 4/A sınıf öğretmenimiz Aliye Konak' a duyarlığı için teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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