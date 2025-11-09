Haberler

Bozüyük Kaymakamı Öztürk Eğitim Kurumlarını Ziyaret Etti

Bozüyük Kaymakamı Öztürk Eğitim Kurumlarını Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte ilçe genelindeki eğitim kurumlarını ziyaret ederek, eğitim çalışmaları ve öğrencilere sunulan imkanlar hakkında bilgi aldı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte ilçe genelindeki eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Bozüyük'te eğitim kurumlarına yönelik ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya eşliğinde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hayme Ana Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında okul yöneticilerinden eğitim çalışmaları ve öğrencilere sunulan imkanlar hakkında bilgi alan Öztürk ve Çetinkaya, sınıflarda öğrencilerle bir araya gelerek onların eğitim sürecini yakından takip etme imkanı buldu.

Kaymakam Öztürk yaptığı açıklamada, "Eğitim kurumlarımızın fiziki şartları, öğretmen kadroları ve öğrencilerimizin eğitim kalitesini yerinde görmek amacıyla bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim almasını sağlamak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım

Erdoğan'ı rahatsız eden veri: Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM esnafını canından bezdiren 4 kişi böyle yakalandı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Dışişleri Bakanı'nın uçağı adaya acil iniş yaptı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.