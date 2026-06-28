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Kaymakam Öztürk'e veda yemeği

Kaymakam Öztürk'e veda yemeği
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Ankara Vali Yardımcılığı görevine atanan Kaymakam Adem Öztürk için veda yemeği düzenlendi. Programa ilçe protokolü ve davetliler katıldı, Öztürk'e plaket ve çiçek takdim edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk için veda yemeği programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ankara Vali Yardımcılığı görevine atanan Adem Öztürk için Bozüyük'te düzenlenen veda yemeğinde ilçe protokolü ve davetliler bir araya geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında 430 mülki idare amirinin görev yerlerinin yeniden belirlendiği süreçte gerçekleşen programda, Kaymakam Öztürk'ün görev süresi boyunca ilçeye sunduğu hizmetler ve katkılar dolayısıyla teşekkür edildi.

Program sonunda Kaymakam Öztürk'e plaket ve çiçek takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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