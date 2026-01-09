Haberler

Kaymakam Öztürk'ten okullara inceleme

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, ilçedeki okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerini inceleyerek, okul idarecilerinden bilgi aldı. Kaymakam, eğitim ortamlarının verimliliği için tüm imkanların seferber edileceğini belirtti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk okullarda inceleme gerçekleştirdi.

Bozüyük ilçesinde Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu'nu ziyaret ederek eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin incelemelerde bulundu. Okullarda sınıfları gezen Kaymakam Öztürk ve Müdür Çetinkaya, yürütülen çalışmalar hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı. Ziyaret kapsamında öğrenciler ve öğretmenlerle de bir araya gelen protokol üyeleri, eğitim ortamlarının fiziki durumu ve eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, "Eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve verimli şekilde yürütülmesi bizim için öncelikli konuların başında geliyor. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
