Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Yeniçepni Köyü'ndeki Asfalt Çalışmalarını İnceledi
Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Yeniçepni köyünde köy içi ulaşımın iyileştirilmesi amacıyla yürütülen kırık asfalt dökme çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ederek, ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışmalara devam ettiklerini duyurdu.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Yeniçepni köyünde devam eden kırık asfalt dökme ve serme çalışmalarını yerinde inceledi.

Bozüyük'e bağlı Yeniçepni köyünde köy içi ulaşımı kolaylaştırmak ve mevcut yol şartlarını iyileştirmek amacıyla başlatılan kırık asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor. Kaymakam Adem Öztürk, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ile birlikte çalışmaları sahada takip ederek yetkililerden bilgi aldı. İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, köy içi yolların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

"Bakım ve iyileştirme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz"

Kaymakam Öztürk, "Vatandaşlarımızın ulaşımda sıkıntı yaşamaması için köy yollarımızda bakım ve iyileştirme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İl Özel İdaresi ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
