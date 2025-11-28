Haberler

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Sağlıklı Çocuk Elçi Programı'na Katıldı

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Sağlıklı Çocuk Elçi Programı'na Katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Sağlıklı Çocuk Elçi Programı'na katıldı, okul ve aile ziyaretleri gerçekleştirdi. Öğrencilerle buluşarak belgeleri takdim eden Öztürk, ilçede eğitim ve sağlık alanında destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Sağlıklı Çocuk Elçi Programına katılarak öğrencilerle buluştu, ardından okul ve aile ziyaretleri gerçekleştirdi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Sağlıklı Çocuk Elçi Programına katıldı. Öğrencilerin hazırladığı sunumları dinleyen Öztürk, program sonunda belgeleri takdim etti. Kaymakam Öztürk, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte okul ziyaretleri kapsamında Bozüyük Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mustafa Şeker Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Günün sonunda Öztürk, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Akcan ile birlikte 2025 yılı aile ziyaretleri çerçevesinde bir aileyi ziyaret ederek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Adem Öztürk, "Çocuklarımızla, okullarımızla ve ailelerimizle bir araya gelmek bizlere güç veriyor; ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Keserli maganda! 'Allah'ını seversen' deseler de durmadı

Keserli maganda! "Allah'ını seversen" deseler de...
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.