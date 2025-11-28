Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Sağlıklı Çocuk Elçi Programı'na Katıldı

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Sağlıklı Çocuk Elçi Programına katılarak öğrencilerle buluştu, ardından okul ve aile ziyaretleri gerçekleştirdi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Sağlıklı Çocuk Elçi Programına katıldı. Öğrencilerin hazırladığı sunumları dinleyen Öztürk, program sonunda belgeleri takdim etti. Kaymakam Öztürk, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte okul ziyaretleri kapsamında Bozüyük Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mustafa Şeker Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Günün sonunda Öztürk, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Akcan ile birlikte 2025 yılı aile ziyaretleri çerçevesinde bir aileyi ziyaret ederek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Adem Öztürk, "Çocuklarımızla, okullarımızla ve ailelerimizle bir araya gelmek bizlere güç veriyor; ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK