Haberler

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Muratdere Köyü Su Hattını İnceledi

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Muratdere Köyü Su Hattını İnceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Köydes projeleri kapsamında Muratdere köyündeki içme suyu hattında incelemelerde bulundu. Proje tamamlandığında köy sakinlerinin yaşam kalitesinin artacağını belirtti.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, köydeki su hattını yerinde inceledi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Köydes projeleri kapsamında yapımı süren Muratdere köyü içme suyu hattında incelemelerde bulundu. Kaymakam Öztürk, proje alanında yetkililerden çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi aldı ve yapılan çalışmaları yerinde denetledi.

İçme suyu hattının tamamlanmasının köy sakinlerinin günlük yaşamına önemli katkı sağlayacağını belirten Öztürk, "Köylerimizde hayata geçirilen her yatırım, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırıyor. Muratdere köyümüzün içme suyu hattının tamamlanmasıyla birlikte hem altyapı sorunları giderilecek hem de uzun vadede sağlıklı içme suyuna erişim sağlanacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Şara, ABD'li subaylarla basketbol oynadı

Başına 10 milyon dolar ödül koydukları liderle basketbol oynadılar
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM esnafını canından bezdiren 4 kişi böyle yakalandı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.