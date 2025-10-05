Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Askerlik Şubesi ve Trafik Denetleme İstasyonunu Ziyaret Etti

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Askerlik Şubesi Başkanlığı ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Öztürk, ziyaretlerinde Askerlik Şubesi Şube Başkan Vekili Per. Atğm. Satuk Batuhan Kandemir, Şube Astsubayı Per. Asb. Kd. Üçvş. İbrahim Kizir ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Başkomiser Fatih Güzelocak ile bir araya gelerek kurumların yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kamu hizmetlerinde görev yapan personele teşekkür eden Kaymakam Öztürk, fedakarlıkla sürdürülen çalışmaların önemine dikkat çekerek başarı temennisinde bulundu. - BİLECİK