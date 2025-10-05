Haberler

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Askerlik Şubesi ve Trafik Denetleme İstasyonunu Ziyaret Etti

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Askerlik Şubesi ve Trafik Denetleme İstasyonunu Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Askerlik Şubesi Başkanlığı ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde incelemelerde bulunarak, kamu hizmetlerinde görev yapan personele teşekkür etti ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Askerlik Şubesi Başkanlığı ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Öztürk, ziyaretlerinde Askerlik Şubesi Şube Başkan Vekili Per. Atğm. Satuk Batuhan Kandemir, Şube Astsubayı Per. Asb. Kd. Üçvş. İbrahim Kizir ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Başkomiser Fatih Güzelocak ile bir araya gelerek kurumların yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kamu hizmetlerinde görev yapan personele teşekkür eden Kaymakam Öztürk, fedakarlıkla sürdürülen çalışmaların önemine dikkat çekerek başarı temennisinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama: Hamas'ın müzakere adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama! Hamas detayı dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezilliğin adı gelenek olmuş! Yüzde 97'si Müslüman olan ülkede mide bulandıran görüntü

Yüzde 97'si Müslüman olan ülkede mide bulandıran görüntü
Konya'nın bir köyünde bulundu! İlk önce taş sandı, yaklaşınca donup kaldı

O ilimizde bulundu! İlk önce taş sandı, yaklaşınca donup kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.