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Bozüyük İlçe Müftülüğü'nden 2024 Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı

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Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 2024 yılı Yaz Kur'an Kursları kapanış programında öğrenciler, öğrendikleri sure ve duaları okuyarak bilgilerini aktardılar. Programda konuşan İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, evlerde Kur'an okumanın önemine vurgu yaparak, öğrencilere cami ile bağlarını koparmamalarını ve camileri yıl boyunca şenlendirmelerini istedi.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından 2024 yılı Yaz Kur'an Kursları kapanış programı düzenlendi.

Kuveyt Camii'nde düzenlenen kapanış programlarında öğrenciler kursta öğrendikleri sure ve duaları okuyarak edindikleri bilgileri aktardılar. Coşkulu geçen program sonunda konuşma yapan İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, 'İçinde Kur'an okunmayan ev harabe gibidir' Hadis-i Şerifini hatırlatarak evlerde ebeveynlerin Kur'an okuması ve çocuklara okutmasıyla kursta öğrenilen bilgilerin daha kalıcı hale geleceğini, evlerde namaz kılarak özellikle annelerin çocuklara örneklik etmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Kursta eğitim gören öğrencilerden kurs bittikten sonra cami ile bağlarını koparmayıp namazlara gelmelerini ve camileri yıl boyunca şenlendirmelerini istedi.

Programa Kaymakam Adem Öztürk, İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru, din görevlileri ve veliler katıldı. Kurs süresince düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Adem Öztürk tarafından çeşitli hediyeler verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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