Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi 'Dokuma Mirası' Projesi ile Üçüncü Ödülünü Aldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi, 2024 yılında yedincisi düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenmede İyi Uygulama Örnekleri" çalışmasında "Dokuma Mirası" projesiyle üçüncü kez ödüle layık görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ödüle hak kazanan Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi, Ankara'da düzenlenen törende teşekkür belgesi ile onurlandırıldı. Ödül alan proje, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sayfasında yayımlanmaya değer bulundu.75 ilden gelen 128 proje arasından seçilen 11 başarılı uygulamadan biri olan "Dokuma Mirası" projesi, geleneksel dokuma tekniklerini yaşatarak kültürel mirasın korunmasını amaçlıyor. - BİLECİK