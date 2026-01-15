Haberler

Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumunda Miraç Kandili programı düzenlendi

Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumunda Miraç Kandili programı düzenlendi
Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda Miraç Kandili vesilesiyle düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve Mevlid-i Şerif okumaları yapıldı. Program, Müftü Kemal Arpacı'nın Miraç Kandili'nin anlamına dair sohbeti ile sona erdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumunda, Miraç Kandili münasebetiyle anlamlı bir program gerçekleştirildi.

Manevi Danışman Kasım Karali koordinesinde düzenlenen programa Bozüyük Müftüsü Kemal Arpacı da katıldı. Programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve Mevlid-i Şerif okumaları icra edildi ve yapılan duaların ardından, Müftü Arpacı Miraç Kandili'nin manevi anlam ve önemine dair sohbet etti. Manevi atmosferde icra edilen program, katılımcıların kandilini tebrik edilmesi ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İbrahim Yücel'in Müftü Kemal Arpacı'ya teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
