Bozkurt'taki sel felaketini anlatan Kastamonu Valisi Ayaz: "Film sahnesi kurmak isteseniz bu kadar yapamazsınız"

KASTAMONU - Kastamonu'da düzenlenen "Afetlerde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu"nda Bozkurt'ta yaşanan sel felaketi ile ilgili ilgi sunum yapan Kastamonu Valisi Avni Çakır, yaşanan sel felaketinin büyüklüğüne dikkat çekerek, "Film sahnesi kurmak isteseniz bu kadar yapamazsınız" dedi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, Kastamonu Üniversitesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile 26. Bölge Kastamonu Eczacı Odası tarafından düzenlenen "Afetlerde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu" Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Sempozyuma Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu katıldı.

"Büyük bir gayretle kurtulduk"

Sempozyumun açılış oturumunda sunum yapan Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, Bozkurt sel felaketinin sağlık konusunda önemli bir deneyim kazandırdığını belirterek, "Sağlık konusunda bir çok tecrübe kazandık. Bozkurt sel felaketini benim bu meslek hayatımda gördüğüm en büyük sel afetiydi. Sıkıntımız, oradaki sağlık personelleriyle bir afetzede oluştu, hastane hizmetleri diğer illerden gelen UMKE ekipleri devraldı. Kırsallarda vatandaşlarımız kalmasın diye UMKE ekipleri gittiler. Burada bir avantajımız vardı. Tabii sağlık teknisyenlerimiz daha önce Bozkurt'ta çalışmışlardı. Bütün su kaynaklarını, su depolarını, hepsini biliyorlardı. Büyük bir gayretle kurtulduk" dedi.

"Su kenarlarına yaptığımız evler tedbirsizlikten oluyor"

Daha sonra konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, "Afetler hemen hemen her birimizin eksik kaldığı, elimizin ayağımıza dolaştığı, ne yapacağımızı bir türlü kestiremediğimiz, ne tarz davranacağımızı çok fazla hesap edemediğimiz bir konudur. Dolayısıyla bu sempozyum çok faydalı olacaktır. Su kenarlarına yaptığımız evler tedbirsizlikten oluyor. Bunun adı afet değil, tedbirsizliktir. Önce biz yaptığımız işlerde çok iyi olmalıyız. Özellikle Kastamonu deprem kuşağında bir ilimiz, depremi şu anki teknolojide tahmin etmek çok zordur ama diğer afetlerle ilgili bir takım önlemler alınabilir. Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde bir salgın hastalığın olmamasına özen gösterdik, gerekli ilaçlama çalışmaları yapıldı" diye konuştu.

Sempozyumda sel bölgesi Bozkurt'ta yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aktaran Vali Çakır ise, "Yaşanılan süreçte sizler gibi, iyi niyetli insanlara yardım etmeyi seven genç ve insanlar, sadece ülkemizden değil, dünyanın dört bir ucundan nasıl koşarak yarıma geldiklerini ve hangi şartlarını yaşadıklarını, daha sonra insanlarımıza yarım etmiş olmanın verdiği gururla döndüklerini ve sizlere göstermek istedim" dedi.

"Bozkurt'ta 25 bin kamyon çamur çıkarttılar"

Sağlık hizmetlerinin Bozkurt'taki en önemli unuslrar arasında olduğunu belirten Vali Çakır, "Sağlık hizmetlerimiz, buradaki en güçlü faaliyetlerden bir tanesi. Film sahnesi kurmak isteseniz bu kadar yapamazsınız. Vatandaşlarımızın hayatını normale dönülmesini gece gündüz arkadaşlarımız tarafından yoğun bir çalışma ve gerekli düzenleme çalışmaları yapıldı. Diğer çalışmalar da hızlı bir şekilde devam etti. Bozkurt'ta 25 bin kamyon çamur çıkarttılar" şeklinde konuştu.

"Hiçbir vatandaşımızı bu süreçte mağdur etmedik"

Bozkurt'ta vatandaşların mağdur edilmediğini söyleyen Vali Çakır, "Yardım malzememizi hava yoluyla köylerimize ulaştırdık. Hiçbir vatandaşımızı bu süreçte mağdur etmedik. Ülkenin dört bir yanı yardım en acil kodla yardım destek çağrısında bulunduk. Sağlık hizmetlerimiz afetlerde devreye girip müdahale ettiler. UMKE VE AFAD ekipleri sürekli çalışma içendeydiler. Bu çalıştay sonucunda AFAD ailesine gönüllü olarak katılacak değerli arkadaşlarımız vardır, sizler bizlere güç ve destek verirsiniz" ifadelerini kullandı.

Açılış oturumunun ardından, katılımcılar tarafından sunumlar yapıldı.