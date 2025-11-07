Haberler

Bozkır İlçe Gençlik Merkezi öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor

Güncelleme:
Konya'nın Bozkır ilçesinde Bozkır İlçe Gençlik Merkezi, her yaştan öğrencinin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde katılımcılar eğlenerek, yeni bilgiler edinme fırsatı bulurken, Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 'İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' sayesinde farklı iş kollarında dikkat edilmesi gereken kurallar ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi alıyor. Düzenlenen eğitim ise çalışma hayatında karşılaşılabilecek riskler ve alınması gereken tedbirler tek tek katılımcılara anlatılıyor. Gennçlik merkezi faaliyetleri kapsamında 'Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları' çerçevesinde 76 genç, tarihi geçmişe sahip Batman'da bulunan Hasankeyf ilçesini gezdi. Gençler, kamp süresince Hasankeyf ilçesine düzenlenen gezide Malabadi Köprüsü, Zeynel Bey Türbesi, Midyat ve Batman gibi tarihi ve kültürel öneme sahip birçok noktayı ziyaret etti. Ayrıca, "Bir Destandır Çanakkale" Projesi kapsamında 40 genç, Çanakkale'ye götürülerek tarihi yerinde inceledi. Rehber eşliğinde gerçekleştirilen gezide katılımcılar, Gelibolu Şehitliğini ziyaret etti. Bozkır Gençlik Merkezi yetkilileri, gençlerin hem kişisel hem sosyal yönden gelişimlerini destekleyen bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
