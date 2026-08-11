Bozkır'da Yaz Kur'an Kursları Bilgi Yarışması Heyecanı

Konya'nın Bozkır İlçe Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kursları kapsamında düzenlenen bilgi yarışması, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bozkır ilçesindeki 20 Yaz Kur'an Kursunda kendi kurslarında birinci olan öğrencilerin katıldığı yarışmada, öğrenciler Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler ve çeşitli konulardaki bilgilerini ölçtü. Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Birinci olan öğrenciye 4 bin lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye ise 2 bin lira ödül verildi. Yarışmanın ardından Bozkır İlçe Müftüsü Hakan Aksan, öğrencilere yönelik kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Aksan, konuşmasında din istismarı, mahremiyet ve çevre bilinci konularına değinerek çocukların bu alanlarda bilinçli bireyler olarak yetişmelerinin önemine dikkat çekti. Aksan, yarışmaya katılan tüm öğrencileri, özellikle dereceye giren ilk üç öğrenciyi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Dereceye giren öğrencilerin ödülleri İlçe Müftüsü Hakan Aksan tarafından verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı