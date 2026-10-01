Haberler

Bozkır'da üniversite öğrencileri İsauria Yolu'nda doğa yürüyüşü yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozkır'da üniversite öğrencileri İsauria Yolu'nda doğa yürüyüşü yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Bozkır ilçesinde yeni eğitim dönemiyle gelen üniversite öğrencilerine uyum ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi. Bozkır Gençlik Merkezi öncülüğünde İsauria Yolu'nda yürüyen öğrenciler, ilçenin doğal güzelliklerini tanıdı ve memnuniyetini dile getirdi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte ilçeye gelen üniversite öğrencilerine yönelik uyum ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Bozkır Gençlik Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler, İsauria Yolunun Bozkır ve Çağlayan mahallesi arasındaki rotada ilçenin doğal güzelliklerini ve kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu. Bozkır Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Müslüm Uslanmaz, ilçeye yeni gelen üniversite öğrencilerinin ilçeyi ve çevredeki güzellikleri tanımaları için düzenledikleri etkinlikte, Yakup Çetin'in rehberliğinde Bozkır merkezden yola çıkarak belirlenen güzergahta yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi. Etkinliğe katılan öğrenciler de düzenlenen doğa yürüyüşünden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Victoria's Secret 2026 kadrosu belli oluyor! Adriana Lima ve Gigi Hadid podyuma dönüyor

Melekler hazır! Moda dünyasının beklediği şova sayılı günler kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı

A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz idmana çıkmadı
Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor

Ünlü modelin bu halini unutun! Resmen eridi
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu

El konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Eski nişanlısını 5 kez bıçaklayıp öldürdü, 'iyi hal' indirimi aldı! Aile salonda sanığa saldırdı

Pişmanım dedi, ceza indirimi aldı! Aile salonda sanığa saldırdı
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı

Fon krizinde peş peşe kararlar! İki üst düzey yönetici için yolun sonu
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek

Türkiye'den 11 yıl sonra tarihi adım! Askeri üs devrediliyor
Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Neden kovulmadığı ortaya çıktı!