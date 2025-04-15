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Bozkır'da Umre Ziyareti Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması Düzenlendi

Bozkır'da Umre Ziyareti Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması Düzenlendi
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Konya'nın Bozkır ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen Umre ziyareti ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. Gençler, dini bilgilerini test etme fırsatını buldu.

Konya'nın Bozkır ilçesinde gençlerin yoğun ilgisi ile Umre ziyareti ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen Gençlik Bilgi Yarışması, Bozkır İlçe Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Yarışmaya ilçedeki gençler yoğun ilgi gösterirken, öğrenciler hem dini bilgilerini ölçme hem de umre ziyareti ödülü kazanma fırsatı buldu. Bozkır Müftülüğünden yapılan açıklamada, "Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize ve yarışmada emekleri geçen tüm hocalarımıza teşekkür ederiz" denildi. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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