Bozkır'da Kur'an Kursu Öğreticilerine Tecrübe Paylaşım Semineri Düzenlendi

Konya'nın Bozkır ilçesinde, 4-6 yaş Kur'an Kursu programlarında görev yapan öğreticilere yönelik "Tecrübe Paylaşım Semineri" gerçekleştirildi.

Konya İl Müftülüğü tarafından Bozkır İlçe Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen seminerde, alanında uzman eğitimciler tarafından okul öncesi din eğitimine yönelik önemli konular ele alındı. Katılımcılara mahremiyet eğitimi, sınıf yönetimi, çocuklarla oyun etkinlikleri, veli iletişimi, din eğitiminde yöntemler ve problemli davranışlara çözüm önerileri gibi başlıklarda bilgi ve tecrübeler aktarıldı.

Seminerin, erken yaş din eğitiminin kalitesini artırmak ve öğreticilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtildi. Program, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve karşılıklı deneyim paylaşımıyla sona erdi. - KONYA