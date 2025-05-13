DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez'in 'Fesih' kavgası

Başrolde iki isim vardı! TBMM'yi inleten "fesih" kavgası
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi

Rusya-Ukrayna barış masasında olacak mı? Trump İstanbul kararını verdi

Bozkır'da Kur'an Kursu Öğreticilerine Tecrübe Paylaşım Semineri Düzenlendi

Bozkır'da Kur'an Kursu Öğreticilerine Tecrübe Paylaşım Semineri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Bozkır ilçesinde, 4-6 yaş Kur'an Kursu programlarında görev yapan öğreticilere yönelik düzenlenen seminerde erken yaş din eğitiminin kalitesinin artırılması hedeflendi. Uzman eğitimciler tarafından çeşitli konular ele alındı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, 4-6 yaş Kur'an Kursu programlarında görev yapan öğreticilere yönelik "Tecrübe Paylaşım Semineri" gerçekleştirildi.

Konya İl Müftülüğü tarafından Bozkır İlçe Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen seminerde, alanında uzman eğitimciler tarafından okul öncesi din eğitimine yönelik önemli konular ele alındı. Katılımcılara mahremiyet eğitimi, sınıf yönetimi, çocuklarla oyun etkinlikleri, veli iletişimi, din eğitiminde yöntemler ve problemli davranışlara çözüm önerileri gibi başlıklarda bilgi ve tecrübeler aktarıldı.

Seminerin, erken yaş din eğitiminin kalitesini artırmak ve öğreticilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtildi. Program, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve karşılıklı deneyim paylaşımıyla sona erdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor

Şampiyon takım ona emanet! Süper Lig'e geri dönüyor
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım

DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.