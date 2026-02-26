Bozkır'da 'Helal Gıda' konulu konferans

Konya'nın Bozkır ilçesinde, "Helal Gıda" konulu konferans düzenlendi.

Bozkır İlçe Müftülüğü tarafından Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen "Helal Gıda" konulu konferansa çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Bozkır İlçe Müftüsü Hakan Aksan, helal gıdanın dini boyutu, tüketim alışkanlıkları ve İslami hassasiyetler çerçevesinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verdi. Konferansta, gıda güvenilirliği ve helal sertifikasyon süreçleri gibi konular da ele alındı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı