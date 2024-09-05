Hafızlık Öğrencilerine İstanbul ve Çanakkale Gezisi

Konya'nın Bozkır ilçesinde hafızlık öğrenimi gören öğrenciler üç günlük İstanbul ve Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi.

Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER) ve Tevfik Bilge Kur'an Kursunda hafızlık öğrenimi gören öğrencilerin moral ve motivasyonlarının artırılması için İstanbul ve Çanakkale'ye tarihi ve kültürel geziler düzenlenerek öğrencilerin moral ve motivasyonlarının artırılması sağlandı. BİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür geziyle ilgili yaptığı açıklamada, "BİMDER ve Tevfik Bilge Kur'an kurslarımızda Hafızlık yapan öğrencilerimiz için düzenlemiş olduğumuz 3 günlük gezimizde Çanakkale Şehitliğimizi, İstanbul'da Sultanahmet Camisi, Ayasofya Camisi, Topkapı Sarayı Müzesi, Eyüp Sultan Camisi, Fatih Camisi ve Çamlıca Camisini ziyaret edip boğaz turu gerçekleştirdik. Hem Çanakkale'de hem İstanbul'da rehberlerimiz eşliğinde dolu dolu bir program oldu. Gezi süremiz boyunca bizleri iki gün misafir eden Sümbül Efendi Kur'an Kursu Vakfı başkanına, kurs yönetimine, kurs hocalarına ve personeline, bilgileriyle bizleri aydınlatan rehberlerimize, gezimize sponsor olan tüm hayırseverlerimize Bozkır İlçe Kaymakamımıza, Bozkır İlçe Müftümüze çok teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA