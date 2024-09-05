Üye Girişi
Haberler

Hafızlık Öğrencilerine İstanbul ve Çanakkale Gezisi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Bozkır ilçesinde hafızlık öğrenimi gören öğrenciler, moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla üç günlük İstanbul ve Çanakkale gezisi ile ödüllendirildi. BİMDER ve Tevfik Bilge Kur'an Kursu tarafından düzenlenen gezi kapsamında öğrenciler, tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ederek önemli deneyimler yaşadı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde hafızlık öğrenimi gören öğrenciler üç günlük İstanbul ve Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi.

Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER) ve Tevfik Bilge Kur'an Kursunda hafızlık öğrenimi gören öğrencilerin moral ve motivasyonlarının artırılması için İstanbul ve Çanakkale'ye tarihi ve kültürel geziler düzenlenerek öğrencilerin moral ve motivasyonlarının artırılması sağlandı. BİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür geziyle ilgili yaptığı açıklamada, "BİMDER ve Tevfik Bilge Kur'an kurslarımızda Hafızlık yapan öğrencilerimiz için düzenlemiş olduğumuz 3 günlük gezimizde Çanakkale Şehitliğimizi, İstanbul'da Sultanahmet Camisi, Ayasofya Camisi, Topkapı Sarayı Müzesi, Eyüp Sultan Camisi, Fatih Camisi ve Çamlıca Camisini ziyaret edip boğaz turu gerçekleştirdik. Hem Çanakkale'de hem İstanbul'da rehberlerimiz eşliğinde dolu dolu bir program oldu. Gezi süremiz boyunca bizleri iki gün misafir eden Sümbül Efendi Kur'an Kursu Vakfı başkanına, kurs yönetimine, kurs hocalarına ve personeline, bilgileriyle bizleri aydınlatan rehberlerimize, gezimize sponsor olan tüm hayırseverlerimize Bozkır İlçe Kaymakamımıza, Bozkır İlçe Müftümüze çok teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale İstanbul Bozkır Kültür Yerel konya

MSB kaynakları: Kılıçlı yemin her yönüyle inceleniyor, kastı olanlar hakkında gereken yapılacak

Bakanlık, kastı olanlar hakkında gerekeni yapacak

 Gerilim tırmanıyor! İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım

"Ben o parmağı sana salladım"

 Yeni OVP açıklandı! 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi

2024 enflasyon beklentisinde büyük artış
Narin Güran'dan 16 gündür haber yok! Özel ekip 12 dakikalık sırrın peşinde

Ekipler, 12 dakikalık sırrın peşinde
Sarımsak yutmak neye iyi gelir? Çiğ sarımsak yutmak ne işe yarar, sivilcelere iyi gelir mi? 2024 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ OLDU? 2025- 2027 Enflasyon beklentisi ne oldu? 2025 yılı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK takvimi açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 6 Eylül Cuma Kızılcık Şerbeti var mı? SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! HAMSTER KOMBAT 5 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Sarıyer Börekçisi olayı nedir? Olay nerede oldu? Pendik'te ne oldu? İşletme çalışanları kadının eşine neden saldırdı? Özata Denizcilik ne zaman işlem görecek? Özata Denizcilik bugün işlem görür mü? Özata Denizcilik'e (OZATD) kaç kişi katıldı? İŞKUR TYP BAŞVURULARI: Okullara temizlik görevlisi alımı 2024 başvuru ne zaman ? Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak? Gönül Dağı ne zaman başlıyor? 7 Eylül Gönül Dağı yeni bölüm var mı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
title