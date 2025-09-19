Haberler

Bozkır'da Gaziler Günü etkinlikleri

Bozkır'da Gaziler Günü etkinlikleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Bozkır ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, gaziler evlerinde ziyaret edildi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, gaziler evlerinde ziyaret edildi.

Bozkır Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri tarafından '2025 Aile Yılı' etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, ilçede bulunan gaziler evlerinde ziyaret edildi. Ziyaretlerde ekipler tarafından ailelere çiçek ve günün anısına hediyeler takdim edildi.

İlçe Müftüsü Hakan Aksan ve beraberindeki ekipler de gazileri yalnız bırakmadı. İlçe Müftüsü Aksan ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Abdullah Yavaşoğlu, Küçükhisarlık Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs Gazisi Veli Başeğmez'i ziyaret etti. Ziyaret programında şehit Durmuş Ali Teke'nin kabri ziyaret edilerek, dua okundu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Galatasaray taraftarını kızdıran Can Uzun: Benim golüm maçı açtı

Galatasaray'a gol atan milli futbolcudan maç sonu bomba sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.