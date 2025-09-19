Bozkır'da Gaziler Günü etkinlikleri

Konya'nın Bozkır ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, gaziler evlerinde ziyaret edildi.

Bozkır Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri tarafından '2025 Aile Yılı' etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, ilçede bulunan gaziler evlerinde ziyaret edildi. Ziyaretlerde ekipler tarafından ailelere çiçek ve günün anısına hediyeler takdim edildi.

İlçe Müftüsü Hakan Aksan ve beraberindeki ekipler de gazileri yalnız bırakmadı. İlçe Müftüsü Aksan ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Abdullah Yavaşoğlu, Küçükhisarlık Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs Gazisi Veli Başeğmez'i ziyaret etti. Ziyaret programında şehit Durmuş Ali Teke'nin kabri ziyaret edilerek, dua okundu. - KONYA