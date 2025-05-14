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Bozkır'da Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Bozkır'da Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi
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Bozkır ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen anlamlı etkinlikte özel öğrencilerin el emeği eserleri sergilendi. Folklor gösterileri ve şiirler ile renklenen program, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

"Engelleri aşmak, hayalleri gerçekleştirmek için el ele verelim" temasıyla gerçekleştirilen Bozkır Serüstad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından organize edilen programda, özel öğrencilerin hazırladığı el emeği eserler sergilendi. Öğrencilerin yaptığı birbirinden özgün çalışmalar katılımcıların beğenisine sunuldu. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Yöresel gösteriler ilgiyle izlendi

Bozkır'ın yöresel halk oyunları ekibinin sergilediği folklor gösterisi, öğrenciler ve davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlikte ayrıca Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer ve Bozkır Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci, özel öğrencilerin hazırladığı ürünleri tek tek inceleyerek emeklerini takdir etti. Kaymakam Çimer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Demirci, etkinlik için hazırlanan özel panoya el izlerini bırakarak isimlerini yazdı. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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