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Bozkır'da Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği

Bozkır'da Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği
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Konya'nın Bozkır ilçesinde, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla jandarma trafik timi tarafından down sendromlu çocuklara trafik eğitimi verildi. Etkinlikte Kaymakam Hasan Çimer, down sendromlu bireylerin toplumdaki önemine vurgu yaptı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Bozkır Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından down sendromlu çocuklara trafik eğitimi verildi. Eğitimin ardından çocuklar, Bozkır Jandarma Komutanlığı önünde trafik denetimlerine katılarak hem eğlendi hem de öğrendi. Etkinliğe Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer de katılarak, down sendromlu bireylerin toplumdaki önemine dikkat çekti. Kaymakam Çimer, yaptığı açıklamada, "Dünyamıza kattığınız her güzelliğin, +1 değerin ve sevgi dolu kalbinizin farkındayız, her zaman yanınızdayız. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kutlu olsun" dedi.

Down sendromlu bireylerin toplumda daha fazla kabul görmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen etkinlik, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Etkinlik, down sendromlu çocukların mutluluğu ve kaynaşmasıyla son buldu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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