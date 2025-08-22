Bozkır'da 41 Öğrenci Hafızlık İcazet Belgesi Aldı

Konya'nın Bozkır ilçesinde, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 41 öğrenci hafızlık eğitimlerini tamamlayarak icazet belgelerini aldı.

Bozkır'da faaliyet gösteren Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER), hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 41 öğrenci için 'Hafızlık İcazet' töreni, ikindi namazının ardından anıt meydanından stadyuma mehter takımı eşliğinde düzenlenen yürüyüşle başladı. Bozkır Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen programda, yeni hafızlar ezberledikleri ayetleri tilavet ederek büyük bir beğeni toplarken, 41 öğrenciye icazet belgesi verildi. Tören yeni hafızlara belge ve hediyeleri takdim edilmesinin ardından yapılan dua ile son buldu. - KONYA