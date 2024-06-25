Bozdoğanlı Öğrenciler ve Öğretmenleri Kaymakamı Ziyaret Etti

Bilim olimpiyatları ve bilgi yarışmalarında dereceye giren Bozdoğanlı öğrenciler ile öğretmenleri Kaymakam İbrahim Gökçe'yi ziyaret etti.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Matematik ve Fen Bilimleri (İZBO) Olimpiyatları'nda Aydın il birincisi ve ikincisi, Aydın geneli düzenlenen Ali Kuşçu Matematik Olimpiyatları'nda il birincisi, Aydın geneli düzenlenen 'Bil Bakalım Aydın' bilgi yarışmasında 56 okul arasında birinci, il genelinde ikinci olan Fatih Ortaokulu öğrencileri ile dereceye giren öğrencileri yetiştiren öğretmen ve veliler, Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe'yi ziyaret etti.

Kaymakam İbrahim Gökçe, dereceye giren öğrenciler ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını temenni etti. Kaymakam Gökçe, Bozdoğan'ın eğitimde son dönemlerde önemli başarılar elde ettiğini ve öğrencilerin başarısı için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini söyledi. - AYDIN