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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen, beraberindeki ilçe protokolüyle birlikte salı pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Sarı ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kerem Elmas ile birlikte ilçede kurulan salı pazarını ziyaret etti. Pazar alanını gezen Kaymakam Sözen ve beraberindeki heyet, tezgahların başında satış yapan esnafla sohbet ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Pazar alışverişini yapan vatandaşlarla da bir araya gelen ilçe Sözen, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı