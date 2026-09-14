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Bozdoğan’da yeni eğitim yılının ilk ders zili çaldı

Bozdoğan’da yeni eğitim yılının ilk ders zili çaldı
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Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen programda ilk ders zili çaldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen programda ilk ders zili çaldı.

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, İlçe Emniyet Amir Vekili Başkomiser Yavuz Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kerem Elmas ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu ile birlikte Fatih İlkokulu'nu ziyaret etti. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen programda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Sözen, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenlerle de görüşen Sözen, yeni döneme ilişkin temennilerini paylaştı.Programın devamında ilk ders zilini çalan Kaymakam Sözen, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılında başarılı bir dönem geçirmelerini diledi. Sözen, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm eğitim camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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