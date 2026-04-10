Bozdoğan'da Polis Haftası törenle kutlandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla anlamlı bir tören düzenlendi.

Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen program, Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın 181 yıldır halkın huzur ve güvenliği için fedakarca görev yaptığı vurgulanarak, emniyet mensuplarının özverili çalışmalarına dikkat çekildi.

Programa ilçe protokolü, emniyet personeli ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Etkinlikler kapsamında İlçe Emniyet Amirliği önünde lokma hayrı gerçekleştirilirken, şehit polisler dualarla anıldı.

Öte yandan, Polis Haftası dolayısıyla tebrikleri kabul eden Bozdoğan İlçe Emniyet Amiri Yavuz Sarı ve emniyet personeli, ziyaretçileri emniyet binasında ağırladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
