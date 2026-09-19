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Bozdoğan'da 39. Ahilik Haftası kapsamında Kaymakam Sözen, Yılın Ahilerini ağırladı

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Bozdoğan'da 39. Ahilik Haftası kapsamında Kaymakam Sözen, Yılın Ahilerini ağırladı
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Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, 39. Ahilik Haftası kapsamında esnaf odası başkanları ve Yılın Ahisi seçilen esnafları makamında kabul etti. Görüşmede Ahilik kültürünün dayanışma, dürüstlük ve meslek ahlakı değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, 39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Bozdoğan Esnaf Odası Başkanı Deniz Çiftçioğlu, Yazıkent Esnaf Odası Başkanı Ümit Çoban ve Yılın Ahisi seçilen esnafları makamında kabul etti.

13. yüzyılda yaşayan Ahi Evran'ın insani ve ahlaki felsefesinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen 39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Bozdoğan'da anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Bozdoğan Esnaf Odası Başkanı Deniz Çiftçioğlu, Yazıkent Esnaf Odası Başkanı Ümit Çoban ile Yılın Ahisi seçilen Muhittin Derebağ ve Ekram Kösem, Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen'i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede Ahilik kültürünün temelini oluşturan dayanışma, dürüstlük, kardeşlik ve meslek ahlakının gelecek nesillere aktarılmasının önemi ele alındı. Esnaf ve sanatkarların toplum hayatındaki yeri ile Ahilik geleneğinin günümüzde yaşatılmasının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Sözen, ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür ederek Yılın Ahisi seçilen esnafları tebrik etti. Sözen ayrıca tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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