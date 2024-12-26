Bozcaada ve Gökçeada Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'de Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan feribot seferlerinde iptaller olduğunu duyurdu. Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında yarın Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak. Kabatepe-Gökçeada hattında ise yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. - ÇANAKKALE