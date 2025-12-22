Haberler

Boyabat Kalesi Geceleyin Sis Altında Görüntülendi

Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde etkili olan yoğun sis, tarihi Boyabat Kalesi ve ilçe merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dronla kaydedilen görüntüler izleyenleri etkiledi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Boyabat ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, tarihi Boyabat Kalesi ve ilçe merkezinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. İlçe merkezinin sis altındaki görüntüleri dronla kaydedildi.

Boyabat'ta gece saatlerinde başlayan sis sürücülere zor anlar yaşatsa da aynı zamanda kentin bazı noktalarında görsel şölen oluşturdu.

İlçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Gökırmak Vadisi havzasında, 135 metre yükseklikteki sarp kayalık üzerine kurulu tarihi Boyabat Kalesi'nin sis altındayken dronla kaydedilen görüntüleri, izleyenleri büyüledi.

Kaynak: ANKA / Yerel
