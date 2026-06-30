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Sarıağaççayırı Köy Yaşam Merkezi projesinde sona yaklaşıldı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde yapımı süren Sarıağaççayırı Köy Yaşam Merkezi'nde çalışmalar tamamlanmak üzere. Vali Özarslan, merkezin kısa sürede hizmete açılacağını duyurdu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yapımı sürdürülen Sarıağaççayırı Köy Yaşam Merkezi'nde çalışmalarda sona gelindi.

Vali Mustafa Özarslan'ın öncülüğünde Boyabat'a bağlı Sarıağaççayırı köyünde yürütülen 'Köy Yaşam Merkezleri Projesi' kapsamında sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşıldı. Vali Mustafa Özarslan, yapımı devam eden merkezde incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Özarslan, yürütülen faaliyetleri yerinde değerlendirdi.

Vatandaşların eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda faydalanabileceği merkezin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını belirten Vali Özarslan, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

İncelemelerin ardından sahada görev yapan personele kolaylıklar dileyen Özarslan, projenin kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlayacağını kaydetti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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