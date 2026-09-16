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Boyabat’ta elektrik hatları yer altına alındı, yeni aydınlatma direkleri dikildi

Boyabat’ta elektrik hatları yer altına alındı, yeni aydınlatma direkleri dikildi
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Sinop’un Boyabat ilçesinde Erol Demirkol Caddesi, Boyabat Devlet Hastanesi dönüşü mevkiinde elektrik altyapısına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Erol Demirkol Caddesi, Boyabat Devlet Hastanesi dönüşü mevkiinde elektrik altyapısına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında cadde üzerindeki eski elektrik direkleri kaldırılırken, havai elektrik telleri de söküldü. Elektrik hatlarının yer altına alınmasının ardından bölgeye yeni ve ışıklı aydınlatma direkleri dikildi.

Fatih İlköğretim Okulu ile okulun ilerleyen bölümündeki eczanelerin bulunduğu güzergahta yapılan düzenlemeyle, elektrik hatlarının oluşturduğu görüntü kirliliğinin giderilmesi ve cadde aydınlatmasının modern hale getirilmesi hedeflendi. Yeni aydınlatma direkleriyle birlikte caddenin daha düzenli ve modern bir görünüme kavuştuğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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