Boyabat'ta Asker Uğurlama Töreni: İbrahim Çetin Gündem Oldu
Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan İbrahim Çetin, askerlik görevine gitmek üzere sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Uğurlama töreni düzenlenen Çetin, konvoyla Çanakkale'ye uğurlandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan İbrahim Çetin, sosyal medyada yaptığı çağrıyla gündem oldu. Çetin'i vatani görevini yapmak üzere ilçe protokolü ve vatandaşlar uğurladı.

Sinop'un Boyabat ilçesi Şıhlar köyünde yaşayan ve geçimini davulculukla yapan İbrahim Çetin, askerlik görevi için Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığına gideceğini ve sosyal medya hesabından annesiyle paylaştığı fotoğrafa "Sadece Garibanlar mı Gider Askere" notunu düşerek not düştü. Bu paylaşım sonrası sosyal medyada gündem olan Çetin için ailesi ve arkadaşları tarafından uğurlama töreni düzenlendi.

Çetin, uğurlama programı sonrası yapılan konvoy ile Çanakkale'deki birliğine uğurlandı. - SİNOP

