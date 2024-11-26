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Boyabat Kalesi'nde Sis Güzelliği

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Sinop'un Boyabat ilçesindeki tarihi kale, etkili olan sis nedeniyle muazzam bir görüntü sergiledi. Dron ile havadan çekilen görüntüler, kalenin doğal ve tarihi güzelliklerini gözler önüne serdi.

Boyabat Kalesi'nde sis güzelliği

SİNOP - Tarihi Boyabat Kalesi, sisin ardına gizlenmiş halde muazzam bir güzellik oluşturdu. Kalenin sis altındaki görüntüsü dron ile havadan görüntülendi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde gece geç saatlerden itibaren etkili olmaya başlayan sisli hava, öğlen saatlerine kadar şehri kapladı. Özellikle sürücülere zor anlar yaşatan sisli hava bazı görsel güzellikleri de beraberinde getirdi. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Gökırmak Vadisi havzasında yer alan, 135 metre yükseklikteki sarp kayalık üzerinde kurulu tarihi Boyabat Kalesi sis altında kalan görüntüsü ile adeta mest etti. Sis perdesi arkasına saklanmış gibi bir görüntü veren tarihi kalenin muhteşem görüntüsü dron ile havadan görüntülendi.

Boyabat Kalesi'nin bu etkileyici hali, hem tarihi dokusunu hem de doğal güzelliklerini en iyi şekilde sergileyen nadir anlardan birini yansıttı.

Boyabat Kalesi'nde Sis Güzelliği
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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