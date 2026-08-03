Haberler

Filistin Konvoyu Ankara'da ANFİDAP ile Karşılandı

Filistin Konvoyu Ankara'da ANFİDAP ile Karşılandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bosna'dan yola çıkan Filistin Konvoyu, Ankara'da ANFİDAP tarafından karşılandı. Sözcü, konvoyun İsrail saldırganlığını durdurmayı hedeflediğini ve herkesin desteğini beklediğini belirtti. Konvoy yarın Konya'ya hareket edecek.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), Bosna Hersek'ten yola çıkan "Filistin Konvoyunu" Ankara'da karşıladı.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden Batı Şeria'ya gitmek üzere yola çıkan, Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek Türkiye'ye gelen "Filistin Konvoyu", Ankara'ya geldi. Konvoy, ANFİDAP tarafından Melike Hatun Camii'nde Türk bayrakları ve Filistin bayrakları ile karşılandı. Cami önünde "Hamas'a selam, direnişe devam", ve "Nehirden, denize özgür Filistin" sloganlarının atılmasının ardından, grup akşam namazını kılmak için camiye girdi. Akşam namazının ardından camiinin önünde açıklama yapan Filistin Konvoyu Sözcüsü Hüseyin Durmaz, "Hedefimiz belli. İsrail saldırganlığını sonlandırmak, durdurmak, soykırıma haykırmak. Bu sebeple önümüzdeki süreçte, her türlü medya manipülasyonlarına karşı, bizlere yöneltilecek suçlamalara karşı, yine konvoyun amacına ve misyonuna yöneltilecek suçlamalara karşı hep birlikte bir vücut gibi hareket etmeliyiz. Fiziksel açıdan hepimizin konvoya katılması mümkün olmayabilir. Ama her zaman ifade ettiğimiz bir şeyi bir kez daha ifade ediyorum. Vicdan sahibi olan herkes, destek veren herkes, Batı Şeria'nın yeni bir Gazze olmamasını ve Gazze'nin yeniden küresel gündeme gelmesini isteyen herkes bu konvoyun bir aktivistidir. Bu sebeple önümüzdeki bu fırsatı güzelce kullanıp İsrail saldırganlığına karşı büyük bir darbe vuralım" diye konuştu.

Açıklamanın ardından, "Filistin Konvoyu" üyeleri Ankara'da konaklamak üzere kalacakları yerlere geçti. Filistin Konvoyu sabah Konya'ya gitmek üzere Ankara'dan yola çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı

Cem Küçük soruşturması büyüyor! Bir gazeteci daha gözaltında
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı

Türk gemisine dron saldırısı! Görüntüler vahim, yaralılar var
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı

Survivor yarışmacısı için gözaltı kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Wanda Nara'nın filtresiz gerçek hali olay

Bu gördüklerinizle hiç alakası yok! Wanda'nın filtresiz hali olay
Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü

Küçük çocuğun son anları kan dondurdu
Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı

Tekke'nin eşi, dünyanın konuşacağı transferi neredeyse kendi açıkladı
''Alacaksak en iyisini alalım'' diyen Dursun Özbek bombayı patlattı

''Alacaksak en iyisini alalım'' diyen Dursun Özbek bombayı patlattı
Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz

Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti

Görüntü olay olmuştu! İmdadına Sedat Peker yetişti

Feridun Düzağaç'tan hayranlarını üzen haber: Sahnelere ara veriyor

Ünlü şarkıcı hayranlarından helallik isteyerek hastalığını açıkladı