Hekimhan'daki Selda Kaya Cinayetine İlişkin Davanın Görülmesine Başlandı... Mağdur Anne: "Kızımı Sürekli Tehdit Ediyordu"

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da boşanma aşamasındaki eşi Selda Kaya'yı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Gazi Kaya'nın "kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada söz alan merhum kadının annesi Zöhre Akkaya, "Kızım gecesi gündüzü olmadan çalışıyordu, evine ve çocuklarına bakıyordu. Bu şahsın kızıma yapmadığı kötülük kalmadı" dedi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Gazi Kaya, öldürülen Selda Kaya'nın annesi Zöhre Akkaya, babası Halil Akkaya ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Gazi Kaya savunmasında, Selda Kaya ile 2007 yılında evlendiklerini, biri hasta olmak üzere iki çocuklarının bulunduğunu söyledi. Eşinin 2023 ve 2024 yıllarında iki ayrı boşanma davası açtığını belirten Kaya, ikinci davada 15 Mayıs 2025'te boşanma kararı verildiğini ifade etti. Kaya, boşanma kararını istinafa taşıdığını, eşinin kendisi hakkında verdiği dilekçeyi okuduktan sonra yüzleşmek amacıyla İzmir'den Hekimhan'a geldiğini ileri sürdü.

Olay günü minibüs durağına giderken Selda Kaya ile karşılaştıklarını anlatan Gazi Kaya, "Hakaret edince kendimi kaybettim. Korkutmak amacıyla ateş ettim. Silahı olaydan 10 gün önce kendimi ve çocuklarımı korumak için aldım" iddiasında bulundu.

"Kızıma yapmadığı kötülük kalmadı"

Duruşmada söz alan Selda Kaya'nın annesi Zöhre Akkaya ise kızının sürekli tehdit edildiğini belirterek, "Kızımın ne günahı vardı? Gecesi-gündüzü yoktu, çocuklarına ve kocasına bakıyordu. Kızım, evinin her şeyini yüklenmişti. Kızım eşinin sigarasını bile alıyordu, cep telefonunu ödüyordu. Bu şahsın kızıma yapmadığı kötülük kalmadı. Kızımı sürekli tehdit ediyordu. Kızıma sürekli iftiralar attı" ifadelerini kullandı.

Baba Halil Akkaya da kızının tüm yükü tek başına taşıdığını belirterek, "Kızım öldürüldüğü gün Hekimhan'da işe başlayacaktı. Kaymakamlıkla görüşmüştük, yardımcı olacaklardı" dedi.

Mağdur tarafın avukatı Osman Akyol, soruşturma aşamasında teslim ettikleri ve Selda Kaya'nın yaşadığı sıkıntıları anlattığı ses kaydının çözümünün yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Şubat 2026 tarihine erteledi.

Ne olmuştu?

Selda Kaya, 21 Temmuz 2025'te Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, işe gitmek üzere yolda olduğu sırada resmi nikahlı eşi Gazi Kaya'nın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden mermiler sonucu ağır yaralanan Selda Kaya, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası yakalanan Gazi Kaya tutuklandı.